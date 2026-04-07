Приморские онкологи удалили пациентке редкую опухоль весом почти 1,5 кг

Онкологи в Приморье провели операцию по удалению редкой опухоли молочной железы весом почти 1,5 килограмма у 25-летней пациентки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на региональный Минздрав.

В краевой онкодиспансер пациентка обратилась с быстро растущим новообразованием, которое вызывало выраженный дискомфорт. При этом биопсия не позволила установить точный диагноз, поэтому девушку отправили на дополнительное обследование.

В итоге на врачебном консилиуме было принято решение о хирургическом вмешательстве, несмотря на сложность случая, так как опухоль имела активное кровоснабжение и затрагивала мышечную ткань. Операцию провела врач-онколог Виктория Абрамова вместе с бригадой специалистов.

По итогам операции был установлен диагноз "десмоидная фиброма". Опухоль была удалена полностью вместе с небольшим участком мышцы. После операции девушка быстро восстановилась, а рана зажила без осложнений. Сейчас она находится под наблюдением врачей и чувствует себя удовлетворительно.

