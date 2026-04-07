Пожар произошел в жилом доме на Клязьминской улице в Москве, следует из поста столичной Госавтоинспекции в канале мессенджера МАХ.

Инцидент привел к ограничению движения транспорта в районе дома 19, предупредили в ведомстве, призвав автолюбителей искать пути объезда.

В настоящее время на месте ЧП находятся инспекторы, которые организуют свободный проезд для пожарных машин и занимаются регулированием транспортного потока.

Причины возникновения огня неизвестны, однако источник Агентства "Москва" уточнил, что в результате возгорания в квартире погиб один человек.

Ранее огонь охватил здание Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева. Там загорелась кровля из-за короткого замыкания.

Потушить пожар удалось на площади 200 квадратных метров спустя примерно четыре часа. В результате происшествия никто не пострадал благодаря своевременной эвакуации людей.