07 апреля, 09:58
Пожар произошел в жилом доме на Клязьминской улице в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пожар произошел в жилом доме на Клязьминской улице в Москве, следует из поста столичной Госавтоинспекции в канале мессенджера МАХ.
Инцидент привел к ограничению движения транспорта в районе дома 19, предупредили в ведомстве, призвав автолюбителей искать пути объезда.
В настоящее время на месте ЧП находятся инспекторы, которые организуют свободный проезд для пожарных машин и занимаются регулированием транспортного потока.
Причины возникновения огня неизвестны, однако источник Агентства "Москва" уточнил, что в результате возгорания в квартире погиб один человек.
Ранее огонь охватил здание Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева. Там загорелась кровля из-за короткого замыкания.
Потушить пожар удалось на площади 200 квадратных метров спустя примерно четыре часа. В результате происшествия никто не пострадал благодаря своевременной эвакуации людей.
100 человек эвакуировали из горящего здания на улице Головачева в Москве