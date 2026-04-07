07 апреля, 09:58

Происшествия

Пожар произошел в жилом доме на Клязьминской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар произошел в жилом доме на Клязьминской улице в Москве, следует из поста столичной Госавтоинспекции в канале мессенджера МАХ.

Инцидент привел к ограничению движения транспорта в районе дома 19, предупредили в ведомстве, призвав автолюбителей искать пути объезда.

В настоящее время на месте ЧП находятся инспекторы, которые организуют свободный проезд для пожарных машин и занимаются регулированием транспортного потока.

Причины возникновения огня неизвестны, однако источник Агентства "Москва" уточнил, что в результате возгорания в квартире погиб один человек.

Ранее огонь охватил здание Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева. Там загорелась кровля из-за короткого замыкания.

Потушить пожар удалось на площади 200 квадратных метров спустя примерно четыре часа. В результате происшествия никто не пострадал благодаря своевременной эвакуации людей.

100 человек эвакуировали из горящего здания на улице Головачева в Москве

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

