07 апреля, 09:12

Россия может рассмотреть запрос на убежище для венесуэльского лидера Мадуро

Фото: AP Photo/Fernando Vergara

Россия внимательно бы рассмотрела запрос от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на предоставление убежища, если таковой поступит. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российского посла в стране Сергея Мелика-Багдасарова.

Дипломат добавил, что через посольство таких запросов не поступало. Так он ответил на вопрос, может ли Россия предоставить Мадуро убежище, если его освободят из заключения. Также Мелик-Багдасаров напомнил о российской позиции по этому вопросу и призвал освободить лидера Венесуэлы.

В начале января США провели военную операцию, в ходе которой Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Россия призывала немедленно освободить политика и его супругу. В МИД называли действия США вопиющим нарушением международного права.

