Россия может рассмотреть запрос на убежище для венесуэльского лидера Мадуро

Россия внимательно бы рассмотрела запрос от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на предоставление убежища, если таковой поступит. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российского посла в стране Сергея Мелика-Багдасарова.

Дипломат добавил, что через посольство таких запросов не поступало. Так он ответил на вопрос, может ли Россия предоставить Мадуро убежище, если его освободят из заключения. Также Мелик-Багдасаров напомнил о российской позиции по этому вопросу и призвал освободить лидера Венесуэлы.



В начале января США провели военную операцию, в ходе которой Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Россия призывала немедленно освободить политика и его супругу. В МИД называли действия США вопиющим нарушением международного права.

