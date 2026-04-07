ТАСС: организаторы теракта в "Крокусе" планировали еще одну диверсию в Москве

Организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" намеревались осуществить еще одну диверсию на территории Москвы, но передумали и сосредоточились только на атаке на концертный зал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Собеседник агентства уточнил, что факт двух террористических актов был установлен следствием. Их подготовкой занимался некий куратор под именем Сайфулло, проживающий за границей.

"Второй теракт планировали совершить (одновременно. – Прим. ред.) с нападением на "Крокус Сити Холл". В нем должны были участвовать два человека, в "Крокусе" – три", – пояснил инсайдер, добавив, что Сайфулло объявлен в розыск.

Место и способ еще одной диверсии не раскрываются. Однако, согласно материалам дела, целью также было убийство большого количества людей.

Вместе с тем источник добавил, что за неделю до нападения на "Крокус" куратор сообщил исполнителям, что к преступлению, помимо Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, присоединится еще один участник – Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Именно последнего планировалось задействовать во втором теракте.

Нападение на "Крокус Сити Холл" было организовано 22 марта 2024 года. В результате ЧП погибли 150 человек.

В деле о диверсии фигурировали 19 человек. По версии следствия, за этим преступлением стояли украинские спецслужбы, стремившиеся дестабилизировать работу государственных органов и подорвать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года суд вынес пожизненный приговор 15 из 19 фигурантов, включая четверых непосредственных исполнителей. Остальные четверо получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

