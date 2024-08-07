07 августа, 08:44Политика
Посольство РФ сообщило, что эвакуация россиян из Бангладеш не планируется
Фото: AP Photo/Fatima Tuj Johora
Россиян, пребывающих сейчас в Бангладеш, эвакуировать не планируют, заявило посольство РФ в Дакке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство.
"Задачи эвакуации не стоит. Новых сообщений от тех, кто хочет уехать, не поступало", – объяснили в посольстве.
Протесты в Дакке и во всем Бангладеш начались после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую запустила организация "Студенческое движение против дискриминации".
В результате протестов в стране погибли как минимум 110 человек. Наибольшее число жертв, по данным журналистов, зафиксировано в столице. Там скончался 71 человек. По данным посольства, россияне не пострадали.
На фоне беспорядков премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, улетев с сестрой в более безопасное место. По информации СМИ, она просила убежище в Великобритании.
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