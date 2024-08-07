Посольство РФ сообщило, что эвакуация россиян из Бангладеш не планируется

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Россиян, пребывающих сейчас в Бангладеш, эвакуировать не планируют, заявило посольство РФ в Дакке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство.

"Задачи эвакуации не стоит. Новых сообщений от тех, кто хочет уехать, не поступало", – объяснили в посольстве.

Протесты в Дакке и во всем Бангладеш начались после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую запустила организация "Студенческое движение против дискриминации".

В результате протестов в стране погибли как минимум 110 человек. Наибольшее число жертв, по данным журналистов, зафиксировано в столице. Там скончался 71 человек. По данным посольства, россияне не пострадали.

На фоне беспорядков премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, улетев с сестрой в более безопасное место. По информации СМИ, она просила убежище в Великобритании.

