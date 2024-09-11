МО РФ назвало медийной операцией попытку захвата ВСУ буровой установки у Крыма

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Попытка захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море является очередной "медийной операцией" киевского режима, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Операция была приурочена к приезду на Украину высоких представителей США и европейских стран, однако она захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что для захвата установки "Крым-2" Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили морских десантников на 14 американских катерах. В ходе боя российские бойцы потопили 8 плавательных средств и уничтожили до 80 солдат противника. Еще 6 катеров отступили, не став забирать раненых украинцев.

