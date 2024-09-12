ВС РФ за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области

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За двое суток ВС РФ освободили 10 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В их число вошли Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, ВСУ потеряли более 12,5 тысячи человек и 101 танк в Курской области с начала боевых действий.

По данным оборонного ведомства, также украинские войска лишились 42 боевых машин пехоты, 83 бронетранспортеров, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок РСЗО, 8 пусковых установок ЗРК, 2 транспортно-заряжающих машин, 24 станций РЭБ, семи РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО и 10 единиц инженерной техники.

Между тем правительство РФ выделило из резервного фонда более 3 миллиардов рублей на оказание помощи пострадавшим в Курской области, которые полностью утратили имущество первой необходимости. Каждому пострадавшему будет предоставляться по 150 тысяч рублей. Ранее на эти цели уже было направлено более 850 миллионов рублей.

Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

