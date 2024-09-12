Кабмин выделил свыше 3 млрд рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

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Правительство РФ выделило из резервного фонда более 3 миллиардов рублей на оказание помощи пострадавшим в Курской области, которые полностью утратили имущество первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Так, каждому пострадавшему будет предоставляться по 150 тысяч рублей. Ранее на эти цели уже было направлено более 850 миллионов рублей.

Недавно Владимир Путин поручил обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам в приграничье, а также направить из бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Кабмину также поручено содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий этих областей, и рассмотреть возможность зачисления эвакуированных из приграничья студентов на бюджет с предоставлением общежития.

Бои между ВС РФ и ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. Там действует режим ЧС федерального характера и введен режим КТО. Общие потери противника составили более 12 200 солдат и 96 танков.

