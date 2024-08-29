Кабмин распространил на Курскую область специальную доплату медикам

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Российское правительство распространяет специальную доплату медикам, помогающим бойцам СВО, на Курскую область. Средства начнут поступать уже с августа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В рамках заседания правительства он отметил, что такие выплаты уже были введены для врачей из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей. Им полагается прибавка в зависимости от выполняемой работы и отработанного времени.

"Сегодня распространим также эту выплату на специалистов, которые трудятся в Курской области, где такая доплата уже с августа станет доступной для более, чем 2,5 тысячи человек, тех, кто делает все для сохранения жизни и здоровья наших защитников", – подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что выделенные средства следует доводить до людей без задержек. Соответствующий документ был подписан правительством РФ.

В конце июля Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт для службы в зоне СВО. Документ подразумевает, что эта выплата станет заменой аналогичной, которая была установлена в ноябре 2022 года и представляла собой единовременную доплату в виде 195 тысяч рублей.

Позже кабмин утвердил условия реализации выплат, согласно которым средства будут направлены участнику СВО в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа. Для получения этой выплаты военнослужащий подает рапорт командиру или начальнику организации ВС РФ.

