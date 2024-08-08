Выплата в 400 тысяч рублей бойцам СВО будет проведена за 10 дней со дня приказа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кабмин утвердил условия реализации выплат в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, впервые подписавшим контракт с Минобороны РФ, согласно которым средства будут направлены участнику СВО в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа, на подготовку которого командирам воинских частей выделяется три рабочих дня. Об этом сказано на сайте правительства РФ.

Для получения этой выплаты военнослужащий подает рапорт командиру или начальнику организации ВС РФ. При этом участник СВО должен указать в документе конкретное название единовременной денежной выплаты и ее размер. При этом соответствующие средства смогут получить только те, кто подписал контракт с 1 августа 2024 года.

При этом в случае увольнения военнослужащего со службы раньше срока, предусмотренного контрактом, полученная им выплата должна быть возвращена в том размере, который пропорционален времени (за полные месяцы), оставшемуся до окончания срока в рамках соглашения с Минобороны РФ.

Также в условиях предоставления выплаты сказано, что с военных, которые в течение трех месяцев не отправились в зону СВО, будет удерживаться эта выплата в размере, определяемой указом президента от 2 ноября 2022 года. Тогда она составляла 195 тысяч рублей. При этом старая сумма больше не будет выплачиваться участникам боевых действий.

Ранее Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт для службы в зоне СВО. Документ подразумевает, что эта выплата станет заменой аналогичной, которая была установлена в ноябре 2022 года и представляла собой единовременную доплату в виде 195 тысяч рублей.

При этом военнослужащие в Москве, подписавшие контракт с МО РФ, уже получают 1,9 миллиона рублей выплат. До подписания Путиным указа общая сумма за первый год службы составляла от 5,2 миллиона рублей.

