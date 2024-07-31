Песков заявил, что увеличение выплат для контрактников не говорит о перемене задач СВО

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Увеличение выплат за заключение контракта с Вооруженными силами России для участия в специальной военной операции (СВО) не свидетельствует об изменении ее задач, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей", – пояснил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт для службы в зоне СВО.

Документ подразумевает, что эта выплата станет заменой аналогичной, которая была установлена в ноябре 2022 года и представляла собой единовременную доплату в виде 195 тысяч рублей.

При этом военнослужащие в Москве, подписавшие контракт с МО РФ, уже получают 1,9 миллиона рублей выплат. До подписания Путиным указа общая сумма за первый год службы составляла от 5,2 миллиона рублей.