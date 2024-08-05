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05 августа, 20:43

Политика

Путин распространил на сотрудников СК выплату в 5 млн рублей в случае гибели на СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин распространил выплату в 5 миллионов рублей в случае гибели на СВО и 3 миллиона в случае ранения на сотрудников СК РФ, говорится в президентском указе, который опубликован на портале правовой информации.

Выплата в случае гибели следователя в зоне спецоперации, уточняется в документе, будет осуществляться в равных долях супруге (супругу), родителям и детям. Ранее аналогичные выплаты были установлены для военнослужащих и других участников спецоперации.

Ранее президент РФ подписал указ, по которому заключившие до конца 2024 года контракт с Минобороны получат 400 тысяч рублей в виде единовременной доплаты вместо установленных ранее 195 тысяч рублей. Также Путин рекомендовал регионам России дополнительно выплачивать бойцам не менее 400 тысяч рублей.

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