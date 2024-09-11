Губернатор Балицкий: одно из подразделений Запорожья направят в Курскую область

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Одно из подразделений из Запорожской области направится в Курскую область для поддержки других частей ВС РФ. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

"Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области", – отметил глава региона.

Балицкий поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова оказать помощь подразделению российских сил и передать необходимое для проведения воздушной разведки.

Ранее ВС РФ освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. По словам командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова, Минобороны РФ объявит о полном освобождении после полной зачистки и окончательного закрепления.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери противника на этом направлении составили более 12 200 человек и 96 танков.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что у российских сил есть план по выдавливанию украинских сил с территорий региона.

