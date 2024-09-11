ВСУ потеряли более 12 200 человек на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении потеряли более 12 200 человек и 96 танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также украинцы лишились 42 БМП, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиля, 90 артиллерийских орудий, 26 РСЗО, включая М142 HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две станции РЭБ и другие единицы техники.

За прошедшие сутки в Курской области ВСУ лишились более 350 военных и 13 единиц бронетехники, включая три танка, три БТР, семь бронемашин, артиллерийское орудие, две РСЗО и 19 автомобилей.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", – добавили в ведомстве.

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что за прошедший день российские силы смогли освободить около 10 населенных пунктов в Курской области. Так, ВСУ покинули населенные пункты Снагость, Вишневка, поселок 10-го октября, Апанасовка, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Комаровка, Шептуховка.



Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

