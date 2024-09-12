СКР возбудил дела против боевиков ВСУ, обстрелявших мирное население под Курском

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Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских боевиков, которых подозревают в преступлениях против мирного населения Курской области. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

"В социальных медиа опубликовано видео об обстреле ВСУ из автоматического артиллерийского орудия мирных граждан, убегавших в сторону лесного массива в Курской области", – говорится в сообщении СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело о терроризме и покушении на убийство в отношении военных 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной вооруженных формирований Украины.

Они же, по версии следствия, на территории Суджанского района при помощи двух БПЛА со взрывчаткой взорвали легковой автомобиль, из-за чего водитель получил ранения. Также СКР расследует уголовное дело против военной 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юлии Лапыч, которая на территории Курской области также участвовала в обстрелах людей и инфраструктуры РФ.

Ранее уголовное дело было возбуждено против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, который также может быть причастен к преступлениям против мирных жителей в Курской области.

Тем временем бои между российской армией и ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери противника на курском направлении составили более 12 200 солдат и 96 танков.

