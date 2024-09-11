Журнал Time представил обложку с застрявшим на поле для гольфа Трампом

Фото: time.com

Журнал Time поместил на обложку сентябрьского выпуска изображение с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, застрявшим на поле для гольфа. Новая обложка была опубликована в соцсети X и на сайте журнала.

При этом изображение сопровождается надписью: "В беде".

"Новая обложка Time: как Камала Харрис сшибла Дональда Трампа с курса", – говорится в сообщении Time в соцсети Х.

Между тем в июле после заявления действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки Time поместил на обложку августовского номера фото Харрис, на которой она идет за уходящим Байденом.

Первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис прошли в США 10 сентября. В ходе дебатов кандидаты выступили с громкими заявлениями.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. В свою очередь, Харрис предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

После эфира Трамп заявил, что модераторы дебатов были "очень несправедливыми" по отношению к нему. При этом в штабе Харрис царило "праздничное настроение".