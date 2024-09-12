Самолеты Су-25 нанесли удар по скоплению ВСУ в приграничном районе Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Самолеты Су-25 ударили по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной технике украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

По данным ведомства, удар был произведен авиационными ракетами по разведанным целям. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

"По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", – говорится в сообщении.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области при помощи управляемого боеприпаса. Его удалось найти в ходе разведки дроном военных из группировки войск "Север". Решение об ударе было принято после анализа полученных разведданных.

Сражения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. С начала боевых действий в регионе ВСУ потеряли более 12,5 тысячи человек и 101 танк.

