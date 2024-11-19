Угроза атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Угроза атаки беспилотников объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем телеграм-канале.

Он рекомендовал жителям закрыть окна и двери дома, взять с собой мобильный телефон и документы, а также пройти в комнату без окон. При нахождении на улице необходимо зайти на первые этажи зданий, в подъезды и другие заглубленные помещения, подчеркнул глава района.

"Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки", – написал Михед.

В ночь на 19 ноября средства ПВО уничтожили в общей сумме 12 украинских беспилотников над российскими регионами. Большая часть БПЛА – 11 аппаратов – были уничтожены над Ростовской областью, еще один дрон сбили в Белгородской области.

Ранее охранник сельскохозяйственного предприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области. Вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в Борисовском районе в селе Грузском. Также был поврежден один легковой автомобиль.

