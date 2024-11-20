Пять украинских БПЛА уничтожены над Смоленской областью

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Воздушно-космические силы РФ сбили пять украинских беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

Предварительно, при воздушной атаке пострадавших и разрушений не выявлено.

Глава области призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения. Лучше всего сообщить о находке по телефону 112.

Вечером 19 ноября подразделения ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

Больше всего летательных аппаратов было сбито над Брянской областью. Также БПЛА уничтожили в Смоленской, Московской, Курской, Орловской и Ростовской областях.