Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны ночью сбила четыре беспилотника над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Повреждений также нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.

"Орловщина готова отражать любые атаки и провокации врага. Вместе с нашими героями-защитниками мы будем биться до конца – до нашей общей Победы!" – написал губернатор.

Вечером 19 ноября силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России.

В Брянской области в результате прилетов украинских дронов никто из местных жителей не пострадал. Какие-либо повреждения объектов инфраструктуры также не выявлены.

Позже сообщалось, что более пяти беспилотников атаковали промышленное предприятие Воронежской области, которое выпускает гражданскую продукцию. В результате атаки на месте вспыхнул пожар. На данный момент огнеборцы уже ликвидировали возгорание.