Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Новгородской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников над территорией Новгородской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале.

На месте уже работают правоохранительные и силовые структуры. Жертв и пострадавших среди местного населения не выявлено.

Этой ночью атаке украинских беспилотников также подверглась Смоленская область, где было уничтожено пять дронов. В результате произошедшего никто не пострадал.

Кроме того, средства ПВО сбили в ночь на 20 ноября 14 беспилотников ВСУ в Брянской области. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.