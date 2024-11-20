20 ноября, 04:12Происшествия
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Новгородской области
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников над территорией Новгородской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале.
На месте уже работают правоохранительные и силовые структуры. Жертв и пострадавших среди местного населения не выявлено.
Этой ночью атаке украинских беспилотников также подверглась Смоленская область, где было уничтожено пять дронов. В результате произошедшего никто не пострадал.
Кроме того, средства ПВО сбили в ночь на 20 ноября 14 беспилотников ВСУ в Брянской области. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
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