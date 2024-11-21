Силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА над Ростовской и Волгоградской областями

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщает Минобороны РФ.

Таким образом, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

В ночь на 20 ноября система ПВО уничтожила 44 украинских дрона над девятью регионами РФ. По данным оборонного ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку с помощью 20 БПЛА над территорией Новгородской области, еще 5 были ликвидированы над Курской областью и 4 – над Орловской.

Кроме того, ПВО зафиксировали и сбили по 3 беспилотника над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей и по 2 – над Брянской, Смоленской областями.

Утром 20 ноября также была пресечена атака ВСУ в Самарской области. Над территорией региона были уничтожены шесть беспилотников.