21 ноября, 07:17Происшествия
Силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА над Ростовской и Волгоградской областями
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщает Минобороны РФ.
Таким образом, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
В ночь на 20 ноября система ПВО уничтожила 44 украинских дрона над девятью регионами РФ. По данным оборонного ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку с помощью 20 БПЛА над территорией Новгородской области, еще 5 были ликвидированы над Курской областью и 4 – над Орловской.
Кроме того, ПВО зафиксировали и сбили по 3 беспилотника над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей и по 2 – над Брянской, Смоленской областями.
Утром 20 ноября также была пресечена атака ВСУ в Самарской области. Над территорией региона были уничтожены шесть беспилотников.
Минобороны РФ сообщило об ударах ВСУ ракетами ATACMS в Брянской области