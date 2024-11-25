Пожарные потушили возгорание на предприятии под Калугой после атаки БПЛА

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Возгорание на территории промышленного предприятия в Калужской области, начавшееся в результате падения обломков БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что всего силы ПВО уничтожили в небе над регионом восемь беспилотников. Они были сбиты этой ночью на окраине Калуги.

После падения обломков БПЛА на территории одного из промышленных предприятий возникло возгорание. На место сразу же прибыли сотрудники МЧС и оперативная группа.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.