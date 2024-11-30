Мэр Сочи заявил об отражении атаки беспилотников в акватории Черного моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили несколько беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря у берегов Сочи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.

Он отметил, что пострадавших нет, а вся инфраструктура работает в штатном режиме.

В Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников самолетного типа, из которых восемь – над Белгородской областью, а три - над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что аэропорт Махачкалы временно приостановил свою работу из-за угрозы атаки БПЛА.