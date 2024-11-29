Песков заявил, что РФ будет каждый раз отвечать на удары по своей территории

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Россия будет каждый раз отвечать на удары по своей территории. Такую позицию высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины был ответом на двукратное применение западных дальнобойных ракет Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атак по территории России. При этом представитель Кремля уточнил, что российская сторона наносила удары лишь по объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК.

"В своем недавнем заявлении Владимир Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом", – добавил Песков.

Накануне стало известно, что российские военные в течение недели поразили места размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ. По данным Минобороны, это было сделано в качестве ответа на удары вглубь территории России.

В министерстве подчеркнули, что ВС РФ продолжат отслеживать аэродромы, районы размещения и маршруты перемещения дальнобойного западного оружия и наносить им огневое поражение.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что за последние два дня российская армия выпустила 100 ракет и 466 БПЛА по украинской территории в ответ на постоянные удары западными ракетами вглубь России.

Кроме того, президент добавил, что ВС РФ нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками по Украине. В результате удалось поразить 17 целей – военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы и обеспечения.

