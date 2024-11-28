Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия выигрывает в украинском конфликте. Такое мнение высказал глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в эфире радиостанции Radio Zet.

По его словам, российская сторона имеет успех на передовой, а также именно она владеет инициативой на поле боя.

"Если мы определяем войну исключительно как площадь занятой территории, то, без всяких сомнений, Россия выигрывает эту войну", – резюмировал Север.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на экспертов сообщило, что Россия за прошедший октябрь добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, так как линии обороны ВСУ прогнулись под постоянным давлением. Успехи ВС РФ стали одними из самых быстрых за весь период спецоперации.

Похожим мнением поделилось издание The Washington Post. По данным газеты, российские Вооруженные силы продвигаются в зоне СВО невиданными за последние два года темпами. Отмечается, что российские войска применяют эффективную тактику штурмов малыми группами, которые сложнее обнаружить.

