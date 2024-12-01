Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 29 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 20 БПЛА самолетного типа сбиты над Брянской областью, семь – над Калужской, по одному – над Смоленской и Курской областями.

Ранее из-за атаки украинского беспилотника в Брянской области погиб ребенок. Глава региона Александр Богомаз выразил семье погибшего соболезнования и заверил, что родственникам будет оказана необходимая помощь.

Помимо этого, в результате атаки БПЛА в Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен жилой дом, а в многоквартирном доме повреждено остекление, балконы и фасад.

Между тем после падения дрона начался пожар на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши, никто не пострадал.