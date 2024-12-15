Пять человек спасены при тушении пожара в жилом доме в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудникам МЧС России удалось спасти 5 человек при пожаре в Москве, сообщила пресс-служба управления ведомства по столице.

Возгорание произошло на западе города. В жилом доме на улице Удальцова загорелась квартира, расположенная на 3 этаже 5-этажки. Прибывшие на место происшествия пожарные в спасустройствах вывели на улицу 5 жителей. При этом двое из них оказались детьми.

К настоящему моменту огонь, который успел распространиться на 35 квадратных метров, удалось потушить. К этой работе были привлечены 27 специалистов и 8 единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в микрорайоне Рублево-Архангельское на западе Москвы. По прибытию на место возгорания пожарные установили, что на территории стройплощадки горели 8 двухъярусных бытовок.

Справиться с огнем удалось на площади 100 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.