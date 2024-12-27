27 декабря, 21:57Происшествия
Эвакуация людей проведена из БЦ "Нагатинский" на юге Москвы из-за возгорания
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эвакуация людей из БЦ "Нагатинский" проведена на юге столицы из-за возгорания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
ЧП произошло на улице Андропова, 22. В результате никто не пострадал.
Позже стало известно, что произошло короткое замыкание в светильнике. Возгорание потушили до прибытия пожарных подразделений.
Ранее пожар произошел в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. В результате возгорания пять человек погибли, еще семеро были госпитализированы с отравлением дымом.
До этого пожар произошел под Анапой в Краснодарском крае. Загорелся магазин на площади 900 квадратных метров.
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