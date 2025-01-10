Открытое горение в ангаре в Подмосковье ликвидировано

Фото: МЧС России

Открытое горение в металлическом ангаре в подмосковном поселке Первомайский было ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Перехода огня на соседнее помещение не допущено. На 700 квадратах обрушилась кровля", – добавили в ведомстве.

О пожаре стало известно вечером 10 января. Площадь возгорания составляла 2 100 квадратных метров. Для борьбы с огнем привлекались более 50 специалистов и 18 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

