Пожар в Химках локализован на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в помещении, где производится и хранится пленка, в подмосковных Химках локализован на площади 1 200 квадратных метров, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

О возгорании стало известно вечером 12 января. К тушению были привлечены 81 специалист и 27 единиц техники.

Ранее два человека были спасены из пожара в доме 3 по Будайскому проезду, где произошел пожар в двух квартирах. Огонь горел на 11-м и 12-м этажах 14-этажного строения. Как уточняет пресс-служба, на момент прибытия пожарных горели вещи и мебель. Сотрудники службы потушили возгорание на 55 квадратных метрах.