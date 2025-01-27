Sabah: пожар в отеле в Турции начался из-за неправильного тушения возгорания на кухне

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Пожар в отеле на горнолыжном курорте "Карталкая" в турецкой провинции Болу, возможно, начался на кухне, где сотрудники оставили включенный гриль, огонь от которого начали тушить водой, а не огнетушителем, считает местная газета Sabah.

СМИ утверждает, что, по данным следователей, возгорание возникло в 03:21 по местному времени. Сотрудники кухни включили гриль, чтобы приготовить завтрак, но оставили его на долгое время включенным. Затем на прибор попало масло, из-за чего возник огонь, а попытки поваров потушить его водой только усилили возгорание.

"Огонь через вытяжку, которую давно никто не чистил, попал в дымоход и оттуда быстро достиг крыши отеля", – добавили журналисты.

По их информации, повара выбежали из отеля, а гости не узнали о пожаре своевременно из-за несработавшей сигнализации. Несколько поваров были арестованы в рамках расследования.

В свою очередь, сотрудник кухни Мустафа Сербест рассказал госагентству Anadolu, что он вместе с коллегами пытался потушить огонь в течение 40 минут, а огнетушителей они не видели. Кроме того, он заявил, что повара спасли несколько постояльцев, подкладывая матрасы для выпрыгивающих из окон отеля гостей.

Ранее владелец отеля заявил, что вся ответственность за случившееся лежит на персонале, в частности на шеф-поваре, электрике и охраннике. По его словам, шеф-повар несет ответственность за состояние электроприборов на кухне, а кнопки пожарной сигнализации находятся под управлением электрика.

Пожар на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" в провинции Болу произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. В пожаре погибли 78 человек и еще несколько пострадали.

Суд арестовал владельца сгоревшего отеля. В рамках расследования также были задержаны его директор, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.