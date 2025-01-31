Власти Турции закроют не менее 50 отелей после проверок

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Турецкие власти опечатали не менее 50 отелей в Анталье в результате проверок после пожара в отеле в провинции Болу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу муниципалитета Муратпаша Умита Уйсала.

Министерство культуры и туризма Турции разослало во все провинции страны срочное извещение о необходимости закрытия тех гостиниц, которые не имеют необходимых документов для осуществления деятельности. Такие документы выдаются в том числе после успешно пройденной проверки пожарной безопасности.

Уйсал заявил, что власти Антали работают в координации со всеми ведомствами ради усиления проверок пожарной безопасности во всех зданиях. Уже 50 отелей получили сообщения о скором закрытии, рассказал глава района.

В свою очередь, губернатор Стамбула Давут Гюль анонсировал полномасштабную проверку пожарной безопасности во всех зданиях, которые используются госучреждениями и предпринимателями. Безопасность граждан должна быть обеспечена на 100%, подчеркнул он

"Если не в субботу, то самое позднее в воскресенье мы закроем все отели, у которых нет лицензии или разрешения на работу от Минтуризма. С понедельника (3 февраля. – Прим. ред.) в провинции Стамбул будут закрыты все гостиницы, не обладающие разрешениями министерства", – приводит РИА Новости слова Гюля.

Пожар на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. В пожаре погибли 78 человек и еще несколько пострадали.

Суд арестовал владельца сгоревшего отеля 24 января. В рамках расследования также были задержаны его директор, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.

Как считают местные СМИ, пожар в отеле начался на кухне, где сотрудники оставили включенный гриль, огонь от которого начали тушить водой, а не огнетушителем. По данным журналистов, повара выбежали из отеля, а гости не узнали о пожаре своевременно из-за несработавшей сигнализации.