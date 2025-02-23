Туры за границу начали дешеветь

С падением курса доллара туры за границу стали дешевле. Россияне массово начали покупать путевки в Арабские Эмираты, Таиланд, Турцию и Египет. Спрос на эти направления значительно вырос, а на Европу интерес пока скромнее.

Стоимость путевок снизилась благодаря укреплению рубля, а также акциями раннего бронирования. Туры в популярные страны, такие как Турция, Египет и Таиланд, подешевели на 10-16%. Например, недельный тур в Бодрум обойдется в среднем в 120 тысяч рублей на двоих.

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