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23 февраля, 22:15

Туризм

Туры за границу начали дешеветь

Туры за границу начали дешеветь

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Москвичи скупают туры за границу на фоне падения курса доллара

Москвичи скупают туры за границу на фоне падения курса доллара

Москвичи стали скупать туры за границу после укрепления рубля

С падением курса доллара туры за границу стали дешевле. Россияне массово начали покупать путевки в Арабские Эмираты, Таиланд, Турцию и Египет. Спрос на эти направления значительно вырос, а на Европу интерес пока скромнее.

Стоимость путевок снизилась благодаря укреплению рубля, а также акциями раннего бронирования. Туры в популярные страны, такие как Турция, Египет и Таиланд, подешевели на 10-16%. Например, недельный тур в Бодрум обойдется в среднем в 120 тысяч рублей на двоих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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