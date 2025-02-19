В МИД РФ не увидели целесообразности во введении медицинских виз

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Введение медицинских виз в РФ не является целесообразным, поскольку существует электронная виза, которая упрощена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, электронная виза действует почти со всеми странами БРИКС и с еще несколькими десятками государств.

"Но я попрошу своих коллег из консульского департамента посмотреть профессиональным взглядом, что это может нам добавить", – сказал министр.

Между тем Россия планирует расширить льготный визовый режим с Китаем. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, занимающиеся автомобильными перевозками россияне смогут оформить многократную визу на один год. Такое решение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предпринимателей и поможет им сократить издержки, добавил он.

Кроме того, в феврале 2024 года Иран предложил России отменить визы для поездок ученых двух стран. По словам иранского советника посольства в РФ Хади Гударзи, речь идет об ученых и профессорах, которые являются сотрудниками университетов.

В январе этого года президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с Владимиром Путиным возможность введения безвизового режима между странами. Он выразил уверенность, что этот вопрос будет обсуждаться и далее.

