АТОР сообщила, что массовое закрытие турецких отелей не сорвет россиянам летний отдых

Массовое закрытие турецких отелей не сорвет россиянам летний отдых. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее сообщалось, что в Турции приостановили свою работу больше 250 гостиниц. Все это после проверок контролирующих органов. Они выявили различные нарушения, в том числе отсутствие необходимых лицензий на ведение бизнеса, а также несоответствие требованиям безопасности.

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