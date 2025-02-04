04 февраля, 07:15Общество
АТОР сообщила, что массовое закрытие турецких отелей не сорвет россиянам летний отдых
Массовое закрытие турецких отелей не сорвет россиянам летний отдых. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее сообщалось, что в Турции приостановили свою работу больше 250 гостиниц. Все это после проверок контролирующих органов. Они выявили различные нарушения, в том числе отсутствие необходимых лицензий на ведение бизнеса, а также несоответствие требованиям безопасности.
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