Туристов предупредили о нашествии акул на популярных курортах

Любителям пляжного отдыха советуют быть осторожнее – во Флориде, Южной Африке, Египте и других регионах зафиксирована высокая активность акул. В последние недели участились случаи нападений, в том числе на туристов.

Эксперты напоминают, что акулы редко атакуют без причины. Хищники могут спутать человека с добычей или защищать свою территорию. Чтобы снизить риск встречи, не стоит носить яркую одежду, блестящие украшения и заплывать в опасные зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.