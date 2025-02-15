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15 февраля, 07:30

Туризм

Туристов предупредили о нашествии акул на популярных курортах

Туристов предупредили о нашествии акул на популярных курортах

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Любителям пляжного отдыха советуют быть осторожнее – во Флориде, Южной Африке, Египте и других регионах зафиксирована высокая активность акул. В последние недели участились случаи нападений, в том числе на туристов.

Эксперты напоминают, что акулы редко атакуют без причины. Хищники могут спутать человека с добычей или защищать свою территорию. Чтобы снизить риск встречи, не стоит носить яркую одежду, блестящие украшения и заплывать в опасные зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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