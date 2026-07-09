Риэлтор Перескокова: "квадрат" жилья в Москве стоит как 4–6 тыс буханок хлеба

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Стоимость одного квадратного метра в столичных новостройках сравнима с 4–6 тысячами буханок хлеба. Об этом в разговоре с изданием "Абзац" заявила риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Специалист указала, что средние показатели цен на жилье в Москве наглядно демонстрируют разницу в темпах удорожания недвижимости и потребительских товаров.

"Если взять среднюю стоимость квадратного метра в новостройках Москвы – это около 420–430 тысяч рублей – и среднюю цену буханки хлеба до 100 рублей, то за стоимость одного квадратного метра можно купить примерно от 4 до 6 тысяч буханок", – пояснила собеседница издания.

По ее словам, стоимость "квадрата" складывается из нескольких факторов: высокой стоимости земельных участков, роста цена на стройматериалы и оборудование, увеличения затрат на оплату труда, подорожания проектного финансирования, а также расходов девелоперов на создание инфраструктуры и выполнение требований по благоустройству.

В элитных столичных районах цены на жилье достигают колоссальных масштабов, поэтому их ценность нагляднее измерять в дорогостоящих ресурсах, уточнила Перескокова. В дорогих проектах стоимость квадратного метра может превышать 3 миллиона рублей, а в отдельных объектах достигать более высоких значений, резюмировала эксперт.

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов назвал "шокирующими" цены на жилье. По его мнению, к этому привел перегрев стоимости во время высоких продаж недвижимости, когда в месяц продавали 2,5–3,5 миллиона "квадратов". Теперь продажи стабилизировались на уровне 1,9 миллиона "квадратов".