"Московский патруль": полицейские выясняют обстоятельства смерти спасателя в Одинцове

В подмосковном Одинцове следователи выясняют обстоятельства убийства сотрудника службы спасения. По версии следствия, в него выстрелил 83-летний пенсионер, который забаррикадировался в своей квартире и не хотел пускать полицейских.

Происшествие случилось, когда приехавший на вызов спасатель начал вскрывать дверь. В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

