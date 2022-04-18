Раскрыто убийство москвички, чье тело закопали на кладбище в Ивановской области

14:49
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи в Ивановской области завершили расследование убийства москвички и кражи ее имущества и денег на сумму около 7,8 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте СУСК РФ по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей и их сообщницы", – отмечается в сообщении.
По версии следствия, в сентябре 2020 года в Москве обвиняемая предложила своему знакомому ограбить свою подругу. Злоумышленник привлек своего приятеля, с которым они разработали план ограбления. В октябре того же года обвиняемая позвала подругу в ресторан и рассказала об этом сообщникам. Однако мужчины решили не красть имущество тайно, а напасть на потерпевшую.
В СК отметили, что один из них дождался жертву в подъезде, ударил ее по голове, вывел на улицу и посадил в автомобиль. Преступники забрали у женщины ключи от квартиры и украли оттуда имущество на сумму свыше 7 миллионов рублей.
Затем они отвезли потерпевшую в Ивановскую область, где убили ее, нанеся не менее пяти ударов по голове. После расправы тело закопали на кладбище около бывшего села Никульского.
В настоящее время всем участникам грозят длительные сроки лишения свободы, добавили в СК.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь правоохранителей после стрельбы в Ивановской области. В деревне Горяшино 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за личной неприязни. Правоохранители обнаружили местонахождение злоумышленника, однако он оказал сопротивление и выстрелил в сторону сотрудников Росгвардии. Подозреваемого обезвредили ответным огнем.
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