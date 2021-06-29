Житель Ленобласти убил жену и вместе с ее матерью пытался спрятать тело

17:35
Фото: СК РФ
В Ленинградской области мужчина подозревается в убийстве своей жены. При этом тело убитой злоумышленнику помогала прятать ее мать, передает пресс-служба областного управления СК.
"Задержан бывший супруг потерпевшей, который в ходе допроса дал признательные показания и указал место сокрытия тела", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, 19-летняя женщина была задушена супругом в машине недалеко от деревни Чеголи в Лужском районе. После этого мужчина и мать жертвы вывезли тело в лес и закопали его. Происшествие случилось в марте этого года.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под арестом. В СМИ распространилась информация о том, что мужчина женился на падчерице от первого брака, а после решил вернуться к матери девушки.
Ранее в Пушкинском районе Подмосковья задержали вожатую детского лагеря по подозрению в убийстве своей коллеги.
По данным следствия, две девушки, проходившие в лагере студенческую практику и проживавшие в одной комнате, поспорили о том, кто лучший вожатый. Девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.
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