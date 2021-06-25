Дело о покушении на убийство завели после стрельбы в Ивановской области

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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь правоохранителей после стрельбы в Ивановской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

В деревне Горяшино 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за личной неприязни. Правоохранители обнаружили местонахождение злоумышленника, однако он оказал сопротивление и выстрелил в сторону сотрудников Росгвардии. Подозреваемого обезвредили ответным огнем.

"Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений: покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов", – рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Ивановской области пострадал один человек. Его госпитализировали.