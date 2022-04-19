"Московский патруль": инспекторы ДПС спасли жизнь работнику пилорамы в Подмосковье

В Подмосковье инспекторы ДПС спасли жизнь работнику пилорамы. Он получил серьезную травму руки во время распила дерева и нуждался в срочной медицинской помощи.

Инспекторы включили сирену и доставили пострадавшего в ближайшую больницу. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

