"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в кражах из автомобилей

В Москве полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей. Злоумышленник выбирал машины в центре города и регулярно попадал в объективы камер наблюдения.

В настоящее время правоохранители установили пять эпизодов краж. Общий ущерб составил свыше 500 000 рублей. Часть похищенного злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

