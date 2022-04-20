"Московский патруль": в Москве задержали плеснувшего кислоту в лицо тещи мужчину

В Москве задержали мужчину, который, предположительно, плеснул ядовитой жидкостью в лицо своей теще. Происшествие случилось в одном из столичных хостелов. Причиной могла стать семейная ссора.

56-летнюю пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

