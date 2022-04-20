"Московский патруль": сотрудники ГИБДД массово останавливают автомобили каршеринга

Сотрудники ГИБДД проводят массовые рейды, останавливая автомобили каршеринга. К такому решению пришли из-за роста количества происшествий с участием такого транспорта.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что зачастую, садясь за руль автомобиля каршеринга, люди относятся к транспорту, как к чужому. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

