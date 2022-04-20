"Московский патруль": полицейские задержали участника преступной наркогруппировки

В Москве полицейские задержали вероятного участника преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков из США.

Мужчина получил посылку с детскими вещами, игрушками и книгами. При этом на дне коробки лежали два рюкзака со свертками наркотиков. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

