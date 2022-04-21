Путин объяснил, почему отменяет штурм "Азовстали"

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Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом он сообщил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", – сказал президент.

Свое решение он объяснил соображениями сохранения жизни российских военных. По его мнению, достаточно заблокировать территорию завода.

"Всегда и в данном случае тем более надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы, ползать под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это", – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует сдавшимся в плен жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами.

Ранее Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава ведомства уточнил, что на момент окружения города численность группировки Вооруженных сил Украины и иностранных наемников составляла порядка 8 100 человек.

Шойгу подчеркнул, что при освобождении Мариуполя ВС РФ и подразделения Народной милиции ДНР делали все, чтобы сохранить жизни мирного населения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

