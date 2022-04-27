Собянин заявил об отсутствии дефицита товаров в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин заявил, что в Москве нет дефицита товаров.

"На сегодняшний день ни по одной группе товаров нет дефицита: ни по промышленным товарам первой необходимости, ни по продовольствию первой необходимости, ни по лекарствам", – заявил мэр столицы в эфире телеканала "ТВ Центр".

По его словам, в городе существуют необходимые товарные запасы, а цены на отдельные категории продукции постепенно снижаются. В этом градоначальник увидел стабилизацию экономической ситуации.

Мэр также подчеркнул, что Москва выстояла в условиях санкционного давления. По его словам, в городе не произошло падения ни товарооборота, ни производства. Кроме того, на четверть выросло поступление бюджетных доходов.

В рамках совещания по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, которое состоялось 19 апреля, Сергей Собянин указал на переломный момент в поддержке российских предприятий. Он отметил активизацию работы банков и программ для субсидирования кредитных ставок.