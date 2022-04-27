Собянин утвердил меры поддержки владельцев аттракционов и спортсооружений в парках

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Сергей Собянин утвердил меры поддержки владельцев аттракционов и спортивных сооружений в парках столицы. Решение принято по просьбам предпринимательского сообщества, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"В первую очередь принятое решение позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию некапитальных объектов отдыха и развлечений в городских парках: аттракционы, веревочные парки, батуты, аэродинамические трубы, тиры, детские автогородки, контактные зоопарки и лектории", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поддержку также получат предприниматели, которые эксплуатируют площадки автошкол, пункты техобслуживания и ремонта ТС, плоскостные парковки, спортивные, игровые, детские площадки, места для отдыха горожан, площадки для выгула и дрессировки собак, спортивные объекты, пункты проката инвентаря и ряд других площадок.

Согласно постановлению, договоры на размещение некапитальных объектов, срок исполнения обязательств по которым истекает не позднее 31 декабря этого года, продлеваются на год без проведения торгов. А размер обеспечительных платежей по договорам на размещение некапитальных объектов в нынешнем году не должен превышать месячного платежа.

"Владельцы некапитальных объектов получают отсрочку по оплате за II квартал 2022 года до 31 декабря этого года", – говорится в сообщении.

Ранее Собянин утвердил автоматическое продление статусов промкомплексов и технопарков в текущем году. Так, обладатели данных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней зарплаты, объем выручки, инвестиций и других).

Автоматическое продление статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки. В столице на сегодняшний день специальные статусы промкомплекса, технопарка, якорного резидента имеют 122 компании, в том числе 64 промкомплекса, 41 технопарк и 17 якорных резидентов.

